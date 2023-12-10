أبطال أفريقيا.. انتصار في الوقت القاتل للوداد المغربي وتعادل سلبي للترجي التونسي

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزه الأول بأبطال أفريقيا على حساب سيمبا التنزاني، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، في حين اكتفى الترجي التونسي بالتعادل السلبي مع بترو الأنغولي بالمجموعة الثالثة.

وسجل زكريا دراوي هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل الوداد، وصيف نسخة الموسم الماضي وبطل الموسم قبل الماضي، على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة بعد خسارته في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة عن سيمبا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويتصدر أسيك أبيدجان الإيفواري المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الترجي التونسي وضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي.

ورفع الترجي -الذي فاز على مواطنه النجم الساحلي في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الهلال السوداني في الثانية- رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن الهلال.

على الجانب الآخر، رفع بترو أتلتيكو رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين يحتل النجم الساحلي التونسي المركز الأخير برصيد 3 نقاط.