أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2023

يتقدم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي والكاميروني أندريه فران أنغيسا نجم خط وسط نابولي الإيطالي قائمة نجوم منتخبات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

وسيقود ماني منتخب "أسود التيرانغا" في حملة الدفاع عن اللقب المتوج به في نسخة الكاميرون عام 2021، بعد الانتصار على مصر في النهائي بركلات الترجيح 4-2. وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل السلبي.

أما أنغيسا اللاعب السابق لفولهام الإنجليزي وفياريال الإسباني ومرسليا الفرنسي، فسيبحث مع "الأسود غير المروضة" عن تحسين المركز الثالث الذين احتلوه في النسخة الماضية.

André-Frank Zambo Anguissa is chosen by Rigobert Song to wear the captain's armband for Cameroon against Namibia today. 🚨🇨🇲#AfricanFootball#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/utfOmz4doz

