أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2023

يتقدم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي والكاميروني أندريه فران أنغيسا نجم خط وسط نابولي الإيطالي قائمة نجوم منتخبات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل.

وسيقود ماني منتخب "أسود التيرانغا" في حملة الدفاع عن اللقب المتوج به في نسخة الكاميرون عام 2021، بعد الانتصار على مصر في النهائي بركلات الترجيح 4-2. وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل السلبي.

أما أنغيسا اللاعب السابق لفولهام الإنجليزي وفياريال الإسباني ومرسليا الفرنسي، فسيبحث مع "الأسود غير المروضة" عن تحسين المركز الثالث الذين احتلوه في النسخة الماضية.

وهؤلاء أبرز نجوم منتخبات المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا عام 2023:

الكاميروني أندريه فرانك أنغيسا (28 عاما): يعد لاعب خط وسط نابولي الإيطالي أحد نجوم كرة القدم الأوروبية، ولديه خبرة جيدة تؤهله لمساعدة منتخب بلاده على بلوغ مراكز متقدمة في البطولة القارية.

André-Frank Zambo Anguissa is chosen by Rigobert Song to wear the captain's armband for Cameroon against Namibia today. 🚨🇨🇲#AfricanFootball#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/utfOmz4doz — Micky Jnr (@MickyJnr__) March 24, 2023

السنغالي ساديو ماني (31 عاما): لا يزال ماني ثابتا في أدائه بعد انتقاله إلى النصر السعودي، وهو مهاجم خطير قادر على فعل أي شيء للدفاع عن اللقب الذي توج به مع منتخب "أسود التيرانغا" عام 2021.

الغامبي موسى بارو (25 عاما): لاعب نادي التعاون السعودي، يتميز بالسرعة والمراوغة. يفتقر أحيانا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.