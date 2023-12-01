مالي تكتسح الأرجنتين وتفوز بالمركز الثالث بمونديال الناشئين

حصد منتخب مالي المركز الثالث ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في إندونيسيا، عقب فوزه الكبير على منتخب الأرجنتين 3-صفر اليوم الجمعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأنهى منتخب مالي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما إبراهيم ديارا في الدقيقة التاسعة، ومامادو دومبيا في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سيطر المنتخب المالي على المباراة وأضاف الهدف الثالث عن طريق حميدو ماكالوي في الدقيقة 48.

وكان منتخب مالي صعد لدور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما جمع 6 نقاط.

وفي دور الـ16 تغلب منتخب مالي على نظيره المكسيكي ليصعد لدور الثمانية حيث تغلب على المنتخب المغربي بهدف نظيف.

وفي الدور قبل النهائي خسر المنتخب المالي أمام المنتخب الفرنسي 2-1.

في المقابل، صعد المنتخب الأرجنتيني لدور الـ16 عقب احتلاله صدارة المجموعة الرابعة بعدما حصد 6 نقاط.

وفي دور الـ16 تغلب المنتخب الأرجنتيني على فنزويلا بخماسية نظيفة، قبل أن يفوز على نظيره البرازيلي 3-صفر في دور الثمانية.

وخسر المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني 2-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3.