أغلى 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا

هيمن النجوم الشباب على قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024، التي لم يوجد فيها سوى لاعب واحد من برشلونة الإسباني ولاعبين اثنين من غريمه ريال مدريد.

واستعرضت صحيفة (ماركا) الإسبانية قائمة اللاعبين التي يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

ويأتي خلفهما لاعبا ريال مدريد الإسباني، وهما الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيرو، بينما جاء بيدري لاعب برشلونة في المركز العاشر.

ووفق تحديثات موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، فإن القيمة السوقية لهالاند ومبابي في دوري الأبطال بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.

شرارة العودة يجب أن تكون من هالاند 🔛! #السيتي pic.twitter.com/WN3cmkpwUN — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 1, 2023

ووصلت قيمة بيلينغهام وفيينسيوس إلى 150 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي.

وهذه قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة في دوري الأبطال: