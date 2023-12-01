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أغلى 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا

كومبو من اليمين 1 Soccer Football - Premier League - Manchester City v Brighton & Hove Albion - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 21, 2023 Manchester City's Erling Braut Haaland celebrates after the match REUTERS/Phil Noble NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. 2 Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v RC Strasbourg - Parc des Princes, Paris, France - October 21, 2023 Paris St Germain's Kylian Mbappe REUTERS/Benoit Tessier
مبابي (يسار) وهالاند على رأس قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 (رويترز)
1/12/2023

هيمن النجوم الشباب على قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024، التي لم يوجد فيها سوى لاعب واحد من برشلونة الإسباني ولاعبين اثنين من غريمه ريال مدريد.

واستعرضت صحيفة (ماركا) الإسبانية قائمة اللاعبين التي يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

ويأتي خلفهما لاعبا ريال مدريد الإسباني، وهما الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيرو، بينما جاء بيدري لاعب برشلونة في المركز العاشر.

ووفق تحديثات موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، فإن القيمة السوقية لهالاند ومبابي في دوري الأبطال بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.

ووصلت قيمة بيلينغهام وفيينسيوس إلى 150 مليون يورو، بفارق 30 مليون يورو عن النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي والإنجليزي بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي.

وهذه قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة في دوري الأبطال:

  • 10- الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني): 100 مليون يورو.
  • 9- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو.
  • 8- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي الإنجليزي): 110 ملايين يورو.
  • 7- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني): 110 ملايين يورو.
  • 6- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي): 120 مليون يورو.
  • 5- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي): 120 مليون يورو.
  • 4- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو.
  • 3- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني): 150 مليون يورو.
  • 2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 180 مليون يورو.
  • 1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 180 مليون يورو.

 

المصدر : الصحافة الإسبانية