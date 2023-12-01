تسرب غاز بقرية أولمبياد باريس 2024

أعلنت الشرطة الفرنسية حدوث تسرب غاز في موقع بناء داخل القرية الأولمبية في باريس، اليوم الجمعة، في الوقت الذي كان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في زيارة تفقدية للقرية الأولمبية التي ستستضيف دورة الألعاب الصيفية المقبلة في 2024.

وقال ضابط في الشرطة بينما تجول باخ في الجوار رفقة توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ومجموعة من الصحفيين "هناك تسرب غاز. طلبت منهم عدم القدوم إلى هنا".

وشوهدت سيارة إطفاء في المكان.

وقالت ماريون لو بول نائبة مدير سوليدو الشركة المسؤولة عن البنية الأساسية للدورة الأولمبية المقبلة "فعليا حصلنا على الموافقة (على الزيارة) من شرطة الإطفاء".

وأضافت المسؤولة "تحدث مثل هذه الأمور في مواقع البناء ونحن نتبع بروتوكولات صارمة".