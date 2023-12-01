الهلال السوداني يهزم الترجي التونسي وخسارة بلوزداد الجزائري بأبطال أفريقيا

فاز الهلال السوداني 3-1 على ضيفه الترجي التونسي، اليوم الجمعة، ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم.

وحصد الفريق السوداني أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتا بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو الأنغولي، الذي يواجه النجم الساحلي متذيل الترتيب غدا السبت، وعن الترجي صاحب المركز الثالث.

تقدم الهلال بعد مرور 8 دقائق بهدف عكسي بعدما سدد محمد عبد الرحمن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم ياسين مرياح وسكنت شباك فريقه.

مدافع الترجي ياسين مرياح يمنح الهلال التقدّم بالخطأ في مرمى فريقه#دوري_أبطال_إفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/8g259jjSTX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2023

وضاعف عبد الرحمن النتيجة لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 59 قلّص كيبا سواي الفارق للترجي بعدما سدد حسام تقا كرة من مدى بعيد وصلت إلى مهاجم جامبيا الذي سددها في الشباك.

وأنهى بابي عبده نداي آمال الفريق التونسي في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة على يسار الحارس.

وكاد بلال الساحلي يقلص الفارق للترجي قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بعدما أهدر ضربة رأس من مدى قريب.

ويحل الهلال ضيفا على النجم الساحلي في الجولة الثالثة، فيما يستقبل الترجي نظيره بترو أتليتيكو.

ميدياما يقلب الطاولة على شباب بلوزداد

وفي الجولة الثانية المجموعة الرابعة، قلب ميدياما الغاني الطاولة على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري ليفوز عليه 2-1.

ميدياما يحقق الفوز الأول له تاريخيًا في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بفوزه على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1. 💥🔝#TotalEnergiesCAFCL | #MSCCRB pic.twitter.com/r6nUdYiP9T — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 1, 2023

وتقدم شباب بلوزداد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 39 لكن المنافس الغاني أدرك التعادل قبل الاستراحة عن طريق دانييل لوموتي في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة أضاف ميدياما الهدف الثاني عبر مامودو كاماردين برأسية متقنة فشل حارس شباب بلوزداد ماتيا غندوز في التصدي لها وسط فرحة عارمة للغانيين.

وتجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي كان قد استهل مشواره بفوز كبير على حساب يانغ أفريكانز التنزاني، عند 3 نقاط فقط وهو نفس رصيد نادي ميدياما الغاني والأهلي المصري متصدر المجموعة.