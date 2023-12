الدوري الأوروبي.. أتلانتا يتأهل لثمن النهائي وفرايبورغ وويستهام إلى الملحق الإقصائي

تأهل أتلانتا الإيطالي إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بتعادله مع ضيفه سبورتنغ البرتغالي 1-1، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل جانلوكا سكاماكا (23) هدف أتلانتا، والإنجليزي ماركوس إدواردز (56) هدف سبورتنغ.

وضمن أتلانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام سبورتنغ الذي ضمن الوصافة وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا مستغلا خسارة شتورم غراتس النمساوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي.

WHAT A GOAL FROM SCAMACCA! 🤯 pic.twitter.com/4Br3aXdxeo

وعن المجموعة الأولى، صعد فريقا فرايبورغ الألماني وويستهام يونايتد الإنجليزي للأدوار الإقصائية بعدما تقاسما صدارة المجموعة.

واكتسح فرايبورغ ضيفه أولمبياكوس اليوناني بخماسية نظيفة في حين تغلب ويستهام بصعوبة بالغة على مضيفه باتشكا توبولا الصربي بهدف نظيف سجله التشيكي توماس سوتشيك في الدقيقة 89.

وتصدر ويستهام ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه فرايبورج، المتساوي معه في نفس الرصيد، ليجتازا سويا دور

المجموعات قبل خوض الجولة الأخيرة للمجموعة، في ظل ابتعادهما بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيهما أولمبياكوس، في حين قبع باتشكا توبولا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وأصبحت مباراة ويستهام مع فرايبورج بالعاصمة البريطانية لندن في الجولة الأخيرة للمجموعة، هي الحاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد مباشرة لدور الـ16 في المسابقة، في حين سيتعين على الوصيف اللعب ضد أحد الفرق الحاصلة على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الدور المؤهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي.

وضمن برايتون الانجليزي خوض الملحق على الأقل بفوزه على مضيفه "أيك أثينا اليوناني" بهدف نظيف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 55.

🏆BRIGHTON HAVE QUALIFIED FOR THE KNOCKOUT STAGES IN THE EUROPA LEAGUE! #BHAFC pic.twitter.com/PIEo7BeuiZ

— Owen (@owen_bhafc) November 30, 2023