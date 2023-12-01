بيلينغهام يتفوق على رونالدو وزيدان مع ريال مدريد
تشير الأرقام التهديفية وإنجازات جود بيلينغهام مع ريال مدريد الإسباني هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، إلى علو كعب الفتى الإنجليزي ورفعة شأنه في عالم الساحرة المستديرة.
فبعد أشهر فقط من حمله قميص النادي الملكي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يوليو/تموز من العام الحالي، انطلقت ماكينة اللاعب الدولي الإنجليزي (20 عاما) في حصد الجوائز المحلية والأوروبية وتحطيم أرقام أفضل من المهاجمين الأسطوريين في تاريخ النادي مثل الفرنسي زين الدين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
😝 عاد الجود…وعادت الأهداف!
👐 @BellinghamJude #LaLigaHighlights | @LaLigaArab pic.twitter.com/ig6i3MEnF5
— ريال مدريد (@realmadridarab) November 28, 2023
وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على زيدان (12 هدفا) ورونالدو (13 هدافا) في نفس عدد المباريات.
وإلى حد الآن، خاض بيلينغهام 16 مباراة مع ريال مدريد في الليغا ودوري الأبطال، ونجح في تسجيل هدفه رقم 15 أمام نابولي الإيطالي ليصبح أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يزور الشباك في أول 4 مباريات له بأعرق المسابقات الأوروبية.
👏 أول لاعب مدريدستا في تاريخ النادي يسجل في أول أربع مباريات له في دوري الأبطال!#RealFootball | @BellinghamJude pic.twitter.com/cmZSgmeDPr
— ريال مدريد (@realmadridarab) November 30, 2023
وفي ما يلي أبرز أرقام وإنجازات بيلينغهام مع ريال مدريد:
- خاض 16 مباراة (مختلف المسابقات).
- سجل 15 هدفا.
- مرر 4 تمريرات حاسمة.
- فاز 9 مرات بلقب رجل المباراة.
- توج 3 مرات بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد.
- حصد مرتين جائزة لاعب الشهر في الليغا.
- توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم (2023).
- سجل هدفين في أول كلاسيكو.
🤳بيلينجهام: "مرحبًا، #مدريدستاس! أنا سعيد جداً بفوز هذه الليلة. خمس انتصارات في خمس مباريات وصدارة المجموعة! هالا مدريد!" @BellinghamJude | #UCL pic.twitter.com/XCUccueZzy
— ريال مدريد (@realmadridarab) November 29, 2023