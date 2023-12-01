رياضة|إسبانيا

بيلينغهام يتفوق على رونالدو وزيدان مع ريال مدريد

بيلينغهام يحطم الأرقام القياسية مع ريال مدريد هذا الموسم (الأناضول)
1/12/2023

تشير الأرقام التهديفية وإنجازات جود بيلينغهام مع ريال مدريد الإسباني هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، إلى علو كعب الفتى الإنجليزي ورفعة شأنه في عالم الساحرة المستديرة.

فبعد أشهر فقط من حمله قميص النادي الملكي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يوليو/تموز من العام الحالي، انطلقت ماكينة اللاعب الدولي الإنجليزي (20 عاما) في حصد الجوائز المحلية والأوروبية وتحطيم أرقام أفضل من المهاجمين الأسطوريين في تاريخ النادي مثل الفرنسي زين الدين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على زيدان (12 هدفا) ورونالدو (13 هدافا) في نفس عدد المباريات.

وإلى حد الآن، خاض بيلينغهام 16 مباراة مع ريال مدريد في الليغا ودوري الأبطال، ونجح في تسجيل هدفه رقم 15 أمام نابولي الإيطالي ليصبح أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يزور الشباك في أول 4 مباريات له بأعرق المسابقات الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز أرقام وإنجازات بيلينغهام مع ريال مدريد:

  • خاض 16 مباراة (مختلف المسابقات).
  • سجل 15 هدفا.
  • مرر 4 تمريرات حاسمة.
  • فاز 9 مرات بلقب رجل المباراة.
  • توج 3 مرات بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد.
  • حصد مرتين جائزة لاعب الشهر في الليغا.
  • توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم (2023).
  • سجل هدفين في أول كلاسيكو.

 

المصدر : مواقع إلكترونية