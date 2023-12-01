بيلينغهام يتفوق على رونالدو وزيدان مع ريال مدريد

تشير الأرقام التهديفية وإنجازات جود بيلينغهام مع ريال مدريد الإسباني هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، إلى علو كعب الفتى الإنجليزي ورفعة شأنه في عالم الساحرة المستديرة.

فبعد أشهر فقط من حمله قميص النادي الملكي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يوليو/تموز من العام الحالي، انطلقت ماكينة اللاعب الدولي الإنجليزي (20 عاما) في حصد الجوائز المحلية والأوروبية وتحطيم أرقام أفضل من المهاجمين الأسطوريين في تاريخ النادي مثل الفرنسي زين الدين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على زيدان (12 هدفا) ورونالدو (13 هدافا) في نفس عدد المباريات.

وإلى حد الآن، خاض بيلينغهام 16 مباراة مع ريال مدريد في الليغا ودوري الأبطال، ونجح في تسجيل هدفه رقم 15 أمام نابولي الإيطالي ليصبح أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يزور الشباك في أول 4 مباريات له بأعرق المسابقات الأوروبية.

👏 أول لاعب مدريدستا في تاريخ النادي يسجل في أول أربع مباريات له في دوري الأبطال!#RealFootball | @BellinghamJude pic.twitter.com/cmZSgmeDPr — ريال مدريد (@realmadridarab) November 30, 2023

وفي ما يلي أبرز أرقام وإنجازات بيلينغهام مع ريال مدريد: