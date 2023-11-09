ناد إسرائيلي يستبعد نجمه بسبب منشور لزوجته عن أطفال غزة

رغم أن القوانين الرياضية تمنع خلط كرة القدم بالسياسة فإن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي استبعد نجمه من أصول فلسطينية ضياء سبع، بسبب منشور لزوجته حول العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومع أن مكابي يحتاج للفوز، إلا أنه استبعد مهاجمه الأبرز قبل رحلة الفريق إلى قبرص حيث يخوض اليوم الخميس مباراة هامة ضد فياريال الإسباني بالجولة الرابعة للدوري الأوروبي.

ويحتل مكابي المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة بالمجموعة السادسة، ويحتاج إلى الفوز للصعود إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باناثيناياكوس اليوناني (الثاني برصيد 4 نقاط).

ودعت زوجة ضياء سبع -عبر حسابها على إنستغرام- إلى السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وطالبت بإخراج الأطفال الأبرياء في غزة وإسرائيل من الحرب الدائرة، وهو ما اعتبره الإسرائيليون تعاطفا مع غزة.

وتواصل إسرائيل قصفها للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس لليوم الـ34 من عدوانها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال.

ورغم اعتذار سبع (30 عاما) ومحاولاته توضيح المنشور للفريق والتخفيف من وقعه على الجماهير، فإنه لم يمنع ثورة غضب الجماهير ضده والمطالبة بتوقيع عقوبات عليه وصلت حد التهديد بالقتل مما دفع إدارة النادي لاستبعاده إرضاء لجماهيره.

A touch of magic by Dia Saba 💫 pic.twitter.com/tfbi1KHBCt — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 9, 2023

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سبع -الذي أصبح بلا فريق- يتعين عليه اللعب خارج إسرائيل، لأنه لا يوجد فريق يهودي يرغب في ضمه، ولا يستطيع الفريقان العربيان اللذان يلعبان في الدوري الإسرائيلي تحمّل تكاليف التعاقد معه حيث كان سيتقاضى في مكابي 3 ملايين يورو في 3.5 سنوات.

وقالت الصحيفة إن لديه عروضا من أندية في تركيا والإمارات، وهي الأماكن التي لعب فيها سابقا.

وكان سبع -الذي ينحدر من بلدة مجد الكروم الفلسطينية- أول لاعب -يحمل الجنسية الإسرائيلية- يحترف بالدوري الإماراتي عندما انضم لفريق النصر في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لمدة موسمين مقابل أكثر من 2.5 مليون يورو، بعدها انتقل إلى سيفاسبور التركي.

وسجل اللاعب الموسم الماضي 14 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، وقالت "ماركا" إنه يتدرب حاليا بمفرده مع مدربين شخصيين للحفاظ على لياقته البدنية.