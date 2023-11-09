ميسي يقتحم عالم الألعاب الإلكترونية

أعلنت "كرو إي سبورتس" للألعاب الإلكترونية -اليوم الأربعاء- أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي حالياً ولاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا أصبح مالك نادي الشركة، إلى جانب مواطنه والنجم السابق كون أغويرو، لينضم "البولغا" بذلك لقائمة لاعبي كرة القدم المستثمرين في مجال الألعاب الإلكترونية.

وقال أغويرو الذي أسس الفريق عام 2020 في بث مباشر "يجب أن أبلغكم أنني لم أعد مالك كرو، أصبحنا اثنين الآن".

ويُعد فريق "كرو إي سبورتس" أحد أكثر المشروعات التي تحظى بمتابعين في مجال الألعاب الإلكترونية بأميركا اللاتينية. وقد أنشئت منذ أكثر من 3 سنوات بعد بزوغ نجم أغويرو كصانع محتوى، وخاصة على منصة "تويتش".

ويحظى هذا فريق "كرو" بأقسام متنوعة في ألعاب مختلفة مثل "ليغ أوف ليجندز، روكيت ليغ" وغيرهما.

ويعد انضمام ميسي إلى هذا الفريق خبرا رائعا لصناعة الألعاب الإلكترونية، لأن التقارير تكشف أن الأخيرة ليست في أفضل حالاتها.

ويؤمل أن يساعد انضمام ميسي، إلى هذا العالم، في استقرارها ووضعها على الخريطة بشكل أكبر.

ويمتلك عدد من اللاعبين الإسبان فرق ألعاب إلكترونية، بينهم البرازيلي كاسيميرو، والإسبانيون ديفيد دي خيا وأزبيليكويتا وجيرارد بيكيه.

ويرتبط ميسي وأغويرو بعلاقة صداقة طويلة تمتد من منتخبات الناشئين وصولاً إلى المنتخب الأول.