ريال مدريد يخسر حارسه كيبا ويمدّد عقد فالفيردي

تعرّض حارس مرمى ريال مدريد، كيبا أريسابالاغا، إلى إصابة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، في الوقت الذي أعلن النادي تمديد عقد نجمه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لموسمين إضافيين حتى عام 2029.

وخضع كيبا لفحوص طبية اليوم كشفت عن تمزّق بسيط في العضلة المقرّبة لساقه اليمنى، ومن المقرّر أن يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي الجمعة القادمة.

واشتكى الحارس المُعار من تشلسي الإنجليزي، ليحلّ بدلاً من الأساسي المصاب في ركبته البلجيكي تيبو كورتوا، من بعض الانزعاج خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة براغا.

وحل بدلا منه الأوكراني أندري لونين الذي حافظ على شباكه نظيفة ليقود ريال للفوز 3-0، ويتأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأمّ.

وقد يغيب كيبا عن الملاعب لنحو 3 أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباراة السبت في الدوري ضد فالنسيا في سانتياغو برنابيو، كما سيغيب عن تصفيات كأس أوروبا 2024 المقبلة لإسبانيا في قبرص يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أرضها أمام جورجيا في 19 من الشهر نفسه.

ريال يمدد عقد فالفيردي

من ناحية أخرى، أعلن ريال مدريد تمديد عقد لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لموسمين إضافيين حتى عام 2029.

ولم يعلن النادي الملكي عن قيمة تجديد عقد لاعبه البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو سيرافقه، على غرار تمديد عقود زملائه الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو، بينما تطلق عليه الصحافة الإسبانية (نادي المليار يورو).

وينتهي العقد الجديد لفالفيردي في 30 يونيو/حزيران 2029.

وكان الدولي الأوروغوياني انضمّ إلى فريق العاصمة عام 2016 عندما كان بعمر الـ18 فقط، من بينيارول مونتيفيديو.

وبمقدور فالفيردي شغل عدة مراكز، وأصبح ركناً هاماً في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأحرز اللاعب مع الـ"ميرينغي" دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس الملك ومونديال الأندية.