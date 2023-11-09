مدرب فرنسا: مبابي كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية

قال مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديديه ديشامب إن نجمه كيليان مبابي -الذي احتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند– كان يستحق الفوز بالجائزة، موجها نقدا حادا للمصوتين الثمانية الذين لم يضعوا نجم باريس سان جيرمان في قائمة الخمسة الأوائل.

وفي مقابلة مع بين سبورت ستنشر في الـ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال ديشامب "كان يستحق الفوز بها (الكرة الذهبية). حصوله على المركز الثالث كان مخيبا للآمال. في النهاية، هذه أصوات الصحفيين من جميع أنحاء العالم. أنا لا أقول إن ميسي لم يكن يستحق ذلك أو إن هالاند لم يستحق ذلك".

وأضاف "لقد فوجئت بتصويت البعض" معلقا على عدم وضع مبابي في المراكز الخمسة الأولى بقوله "في الحقيقة لن أستخدم مصطلح خيانة الأمانة، ولكننا لسنا بعيدين عن ذلك على أية حال".

وتابع "مبابي لاعب شاب، لكن السنوات تمر أيضا، فهو يستحق الجائزة تقديرا لما قدمه، لن أواسيه، لكنه يشعر بالفعل بخيبة أمل".

ولأول مرة في مسيرته، وصل مبابي إلى منصة التتويج بالكرة الذهبية.

وحل نجم سان جيرمان ثالثا، في سباق الكرة الذهبية، خلف ميسي الذي فاز بالجائزة للمرة الثامنة بمسيرته. بينما احتل هالاند الفائز بجائزة أفضل لاعب أوروبي المركز الثاني بعد فوزه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.