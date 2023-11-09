خسارة مفاجئة لليفربول أمام تولوز بالدوري الأوروبي
تجرع ليفربول خسارة مفاجئة 3-2 أمام تولوز الفرنسي في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد إلغاء هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأنهى صاحب الضيافة حالة الجمود في الدقيقة 36 عندما اعترض آرون دونوم الكرة في وسط الملعب وتوغل في منطقة الجزاء وسجل بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن يضاعف تيس دالينجا النتيجة في الدقيقة 58.
تولوز يكسب الأسبقية على حساب العملاق ليفربول#تولوز_ليفربول #الدوري_الاوروبي pic.twitter.com/FdaO5OlWVc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2023
وقلص ليفربول الفارق في الدقيقة 73 بهدف بنيران صديقة من كريستيان كاسيريس لكن فرانك ماغري استعاد فارق الهدفين لتولوز بعد 3 دقائق أخرى.
ومنح ديوغو جوتا الأمل للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما راوغ أكثر من لاعب داخل المنطقة ووضع الكرة في الشباك.
وظن ليفربول أنه أدرك التعادل عندما هز جاريل كوانساه الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لوجود لمسة يد على أليكسيس ماك أليستر قبلها.
ورغم الهزيمة، استمر ليفربول في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن تولوز.
لحظات جنونية في آخر دقائق مباراة تولوز وليفربول.
الحكم يرجع للـ"فار" للتأكد من صحة هدف ليفربول #الدوري_الاوروبي #تولوز_ليفربول pic.twitter.com/Pl2q1BiB9J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2023