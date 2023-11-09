شاهد.. مشجع يقتحم مباراة بأبطال أوروبا بعلم فلسطيني مكتوب عليه "أوقفوا قتل أطفال غزة"

نجح أحد المشجعين -أمس الأربعاء- في دخول أرضية ملعب "باركن ستاديون" وهو يحمل علما فلسطينيا كبيرا، خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومُضيّفه كوبنهاغن الدانماركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب المشجع على العلم الفلسطيني عبارتَي "أوقفوا قتل الأطفال في غزّة، دعونا نقف معا".

وسارع أمن الملعب بالقبض على المُشجّع الذي صال وجال على أرضية الميدان وسط هتافات وتأييد الجماهير.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت معظم المباريات في دوريات أوروبا ومنافساتها المختلفة حضوراً بارزاً لأعلام فلسطين.

ورغم التحذيرات والإجراءات الأمنية التي اتخذتها بعض الدوريات والسلطات الأمنية، فإن المشجعين في إنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها من بلدان القارة العجوز استمروا في التعبير عن تضامنهم برفع أعلام فلسطين، ولافتات تدين قصف إسرائيل الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس لليوم الـ34 من عدوانها على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من نساء وأطفال.