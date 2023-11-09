صحيفة: برشلونة يخطط لتكريم ميسي

يعتزم نادي برشلونة تكريم نجمه السابق ليونيل ميسي العام المقبل بتنظيم مباراة استعراضية بين المنتخب الأرجنتيني وفريق البلوغرانا في حال تم التوصل لاتفاق حول موعد إقامتها.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن إدارة النادي تخطط لتكريم ميسي بالتزامن مع افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، الذي يتوقع أن يتم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 المصادف للذكرى الـ125 لتأسيس النادي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن إدارة البارسا تجهز صورة عملاقة لميسي، ستزين المدرجات تكريما لمسيرته الطويلة مع النادي، وتقديرا لإنجازاته.

ومن المنتظر، أن يحضر "البولغا" إلى ملعب "كامب نو" الجديد، ومعه كأس العالم التي أحرزها في مونديال قطر 2022، إلى جانب كراته الذهبية الثماني التي فاز بها طوال مسيرته الكروية.

المباراة الاستعراضية

في السياق أفادت الصحيفة بأن هناك عائقا أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانغو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر/تشرين الثاني ضد باراغواي وبيرو.

ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر/كانون الأول 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان وجود كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.

وذكرت تقارير أيضا أن الخطة تشمل أن يخوض ميسي شوطا بقميص الأرجنتين، وشوطا آخر بقميص الفريق الكتالوني.