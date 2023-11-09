أبطال أوروبا.. عبور ريال مدريد وبايرن وإنتر لثمن النهائي وخسارة هوليودية ليونايتد

ضمن ريال مدريد الإسباني بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على سبورتنغ براغا البرتغالي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط كاملة عن سبورتنغ براغا صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل يونيون برلين الألماني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وأهدر براغا فرصة التقدم من خلال ضربة جزاء أهدرها ألفارو ديالو في الدقيقة السادسة.

قبل أن ينجح الريال في تسجيل 3 أهداف، تناوب عليها إبراهيم دياز (27) وفينسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).

كين المتألق

وفي المجموعة الأولى، حمل النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ إلى ثمن النهائي، بعد تسجيله هدفين خلال 7 دقائق قرب النهاية، قاد بهما الفريق البافاري لفوز متعب وشاق 2-1 على ضيفه غلطة سراي.

وسجل قائد إنجلترا الهدفين في الدقيقتين الـ80 والـ86 على الترتيب.

وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق سيدريك باكامبو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز الفريق البافاري سجله في عدم الهزيمة للمباراة 38 في دور المجموعات، كما حقق 17 انتصارا متتاليا محققا رقمين قياسيين في المسابقة الأوروبية.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بـ12 نقطة قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات.

وفي مباراة أخرى من المجموعة نفسها، حقق كوبنهاغن الدانماركي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3.

ورفع كوبنهاغن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن غلطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد راسموس هويلوند (8 و23) وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.

أما أهداف أصحاب الأرض فسجلها محمد اليونسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ودييغو جونكالفيس في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ولوكاس ليراجير (83) وروني بردجي (87).

أرسنال يقترب

وفي المجموعة الثانية، حقق أرسنال الإنجليزي فوزا مقنعا على إشبيلية بهدفين دون رد.

وحسم أرسنال مباراته أمام إشبيلية بهدفين نظيفين سجلهما لياندرو تروسارد (29) وبوكايو ساكا (64).

وارتفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين وتراجع إلى المركز الرابع الأخير.

وأنعش إيندهوفن أماله في البطولة بعدما حقق انتصاره الأول بعد تعادلين وهزيمة واحدة، وتغلب على لانس الفرنسي بهدف نظيف سجله لوك دي يونج في الدقيقة الـ12.

وأنهى لانس المباراة بعشرة لاعبين، إذ طرد مورغان جويلفاوجي من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد إيندهوفن إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف لانس صاحب المركز الثاني.

هدف لاوتارو

وفي المجموعة الرابعة، ساعد هدف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان فريقه على حجز مكانه في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، بفوز بهدف نظيف على مستضيفه سالزبورغ النمساوي، ليحطم آمال الأخير في التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.

وضمن البديل مارتينيز الفوز لإنتر من ركلة جزاء قبل 5 دقائق من نهاية المباراة بعد حصول تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متساويا مع ريال سوسيداد المتصدر الذي حقق فوزا مريحا 3-1 على بنفيكا البرتغالي في المباراة الأخرى بالمجموعة وضمن أيضا أحد المركزين الأول والثاني (المؤهلين لثمن النهائي).

ويحتل سالزبورغ، الذي كان سيحافظ على فرصه قائمة في التأهل لدور 16 لو تعادل، المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين يتذيل بنفيكا الترتيب بدون رصيد.