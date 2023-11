هل يقف "المهدر" نونيز حجر عثرة أمام فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي؟

بينما كان ليفربول يكافح للفوز على لوتون تاون الأحد الماضي بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية متقنة لمحمد صلاح الذي مررها برأسه إلى داروين نونيز المواجه لمرمى خال تماما، لكنه بدلا من وضعها في الشباك أطاح بها بغرابة بعيدا عن المرمى الفارغ.

شد صلاح شعره غير مصدق، أما يورغان كلوب فأخذ يصرخ غضبا من إهدار الفرصة السهلة، بينما قال أسطورة ليفربول جيمي كاراغر المعلق في سكاي سبورتس: "لا أعتقد أن الناس سوف ينسون ذلك".

How has Darwin Nunez not scored that?! 😅#beINPL #LUTLIV pic.twitter.com/RKaiB7YDsc

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 5, 2023