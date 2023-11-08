هالاند.. إعصار نرويجي يدمر الأرقام القياسية في دوري الأبطال

بعد 3 أيام من إصابة في الكاحل أثارت شكوكا حول قدرة إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي على المشاركة أمام يونغ بويز السويسري -أمس الثلاثاء- قدم "الإعصار النرويجي" أداء رائعا آخر وسجل هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مقتربا من تحطيم رقم قياسي آخر.

وسجل هالاند -حتى الآن- 39 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 34 مباراة، ويستعد لتحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات يخوضها لاعب ليصل إلى 40 هدفا والذي يحمله رود فان نيستلروي (45 مباراة).

وعلى الرغم من أنه كان هدافا لأوروبا الموسم الماضي، فقد حل هالاند وراء ليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا المهاجم يقدم أداء هذا الموسم يؤهله للحصول على الجائزة العالمية الرفيعة العام المقبل، قال بيب غوارديولا مدرب السيتي "إذا نجح مع زملائه في الفوز بألقاب فستكون هناك فرصة كبيرة لذلك.. إذا لم نفعل فلن يفوز بها".

وتأهل السيتي حامل اللقب لثمن نهائي في دوري الأبطال قبل مباراتين على النهاية بعد أن ضمن إنهاء دور المجموعات في أول مركزين.

وجاء هدف هالاند الأول من ركلة جزاء، بينما وصف غوارديولا هدفه الثاني، الذي جاء بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من 20 مترا، بأنه "مذهل".

وقال المدرب الإسباني "يسجل إيرلينغ الأهداف من داخل المنطقة ومن خارجها فهو يتمتع بهذه الموهبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك. نعم، كان هدفا رائعا".

وقال غوارديولا إن هناك شعورا بالإنجاز في انتزاع بطاقة التأهل لدور الـ16 قبل مباراتين من النهاية، لكن الهدف هو احتلال صدارة المجموعة لضمان خوض مباراة إياب هذا الدور على ملعب السيتي.

وقال أيضا "المهمة لم تنته بعد، علينا أن نحسم صدارة المجموعة.. أمامنا عمل يجب القيام به، الخطوة الأولى للتأهل اكتملت بالفعل. أبهرنا هالاند حقا وسجل هدفين رائعين".