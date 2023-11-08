شجار مع بنزيمة يطيح بنونو إسبيرتو من تدريب الاتحاد السعودي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية -اليوم الأربعاء- أن شجارا بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة (قائد فريق الاتحاد السعودي) والمدرب نونو إسبيرتو سانتو مما سرع بإقالة الأخير، بصرف النظر عن نتائج الفريق السلبية الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، كشف موقع "ريليفو" الإسباني أن الشجار نشب بين سانتو وبنزيمة بين شوطي مباراة القوة الجوية الأخيرة ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري آسيا، عندما انتقد المدرب أداء الفريق على أرضية الميدان حيث لم يستسغ بنزيمة نبرة خطاب المدرب.

ودار الحديث -الأيام الأخيرة- عن تدهور علاقة سانتو ببعض اللاعبين وفقدانه السيطرة على المجموعة داخل غرفة الملابس.

📝| النادي يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نونو سانتو pic.twitter.com/T2owykCKMB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 7, 2023

وكانت تقارير أشارت -في وقت سابق- إلى توتر العلاقة بين سانتو وبنزيمة حيث يقول المدرب إن قائد ريال مدريد السابق (بنزيمة) لا يناسب طريقة لعب الاتحاد، كما أنه لم يطلب التعاقد معه من الأساس.

ولم يحقق الاتحاد أي فوز بالدوري السعودي منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (3 تعادلات وهزيمتين).

وفشل فريق الاتحاد في اظهار أي صلابة دفاعية خلال الموسم الحالي مقارنةً بالموسم الماضي حيث استقبلت شباكه 10 أهداف خلال 12 جولة خاضها حتى الآن.

وبدأ مشوار سانتو مع الاتحاد عندما عين خلفاً للروماني كونترا في يوليو/تموز 2022، وقدم الفريق تحت قيادته الموسم الماضي أداءً جيدا ونجح في العودة لمنصات التتويج حينما فاز بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الفيحاء، وحصل على الدوري بجدارة، ليضمن المشاركة بكأس العالم للأندية في جدة، كممثل للبلد المستضيف.

وتتجه إدارة نادي الاتحاد إلى المدرسة الفرنسية في التدريب التعاقد مع بديل للمدرب البرتغالي، في مقدمتهم لوران بلان وزين الدين زيدان.