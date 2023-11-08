إنشاء هيئة مستقلة لكرة القدم لحماية الأندية الإنجليزية من "الإنفاق المتهور" والإفلاس

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على وجود خطط لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم لحماية مستقبل أندية كرة القدم الإنجليزية وذلك خلال خطاب الملك الذي ألقاه الثلاثاء.

وسيكون لدى الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم القدرة على التدخل للتعامل مع التدفق النقدي والقضايا التنظيمية الأخرى داخل الأندية، والتي يعاني الكثير منها من الضعف المالي.

وقال الملك تشارلز في خطابه عن مشروع قانون حوكمة كرة القدم "سيتم تقديم التشريعات لحماية مستقبل أندية كرة القدم لمصلحة أطراف اللعبة والمشجعين".

وذكرت وثيقة حكومية منفصلة أن هشاشة هرم كرة القدم الإنجليزية انكشفت في السنوات الأخيرة.

وأضافت الوثيقة "انهيار نادي بوري (أحد أندية مدينة مانشستر الإنجليزية) والتأثير المدمر للوباء (فيروس كورونا) على الأندية والخطة الفاشلة لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي، كشفت جميعها عن عدم الاستدامة المالية لبعض الأندية والحاجة إلى منح المزيد من سلطة المحاسبة للجماهير".

وستقوم الهيئة التنظيمية بتشغيل نظام ترخيص سيتم تطبيقه على مستويات الدوري الخمسة الأولى لكرة القدم الإنجليزية للرجال مع القدرة على التعامل مع قضايا بما في ذلك الالتزام باللوائح المالية وحوكمة الشركات وإشراك المشجعين.

وسيتم إجراء اختبارات أكثر صرامة على ملاك الأندية، وسيتم تقديم الحد الأدنى من معايير مشاركة المشجعين ولن يُسمح للأندية بالانضمام إلى الدوريات الانفصالية أو غير المرخصة.

ووصفت مجموعة (فير جيم) "رياضة عادلة" التي تضم الأندية التي تسعى لتحسين إدارة كرة القدم؛ الإعلانَ بأنه "لحظة تاريخية لكرة القدم".

وقال نيال كوبر الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان "تمثل فرصة حقيقية لإنهاء دائرة الإنفاق الزائد وسوء الإدارة التي ابتليت بها رياضتنا الوطنية وهددت وجود أنديتنا. في الوقت الحالي، تحدق أندية مثل شيفيلد وينزداي وريدينغ وسكونثورب يونايتد في الفراغ".

وأضاف "الإنفاق المتهور والانفصال بين الأندية ومجتمعاتها، والتشدق بمعايير المساواة يجب أن تذهب إلى مزبلة التاريخ. لا يمكن تحقيق هذا التحول إلا إذا كانت الجهة التنظيمية لديها القدرة والموارد اللازمة لتحقيق ذلك".

A round of applause for Matchweek 11 👏 pic.twitter.com/FoDLQIbfat — Premier League (@premierleague) November 7, 2023

"التزام تاريخي"

ووصف ريك باري رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم القرار بأنه "التزام تاريخي" من شأنه أن يساعد في تخفيف خطر خسارة المشجعين لأنديتهم تماما.

وقال باري "هرم كرة القدم مهم. إنه قوة فريدة من نوعها في كرة القدم الإنجليزية وشيء يجب حمايته ورعايته".

وقالت وزيرة الرياضة السابقة تريسي كراوتش، التي شددت على أهمية وجود هيئة تنظيمية مستقلة في تقرير المراجعة الخاص بإدارة كرة القدم والذي نشرته العام الماضي، إنها "سعيدة" لذكر ذلك في خطاب الملك.

وأضافت كراوتش في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (المعروفة سابقا باسم تويتر) "على أرض الملعب، كرة القدم الإنجليزية تحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن رياضتنا الوطنية صالحة للمستقبل، وهذا بالضبط ما ستفعله الهيئة التنظيمية المستقلة".

وأشارت الإحاطة إلى نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز على مستوى العالم، حيث اجتذب المزيد من المشاهدين وإيرادات أعلى من أي من منافسيه الدوليين في موسم 2021-2022.

وبلغ إجمالي إيرادات الدوري 5.5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليارات دولار) مقارنة بمبلغ 2.8 مليار جنيه إسترليني للدوري الإسباني.

ومع ذلك، تخسر الأندية باستمرار وتعتمد على التمويل الخارجي مع ارتفاع مستويات ديونها.

ومنذ موسم 1999-2000، قاد 19 موسما من أصل 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خسائر قبل خصم الضرائب لجميع الأندية مجتمعة. وعبر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة الدرجة الثانية، ارتفع صافي الديون إلى 4.4 مليارات جنيه إسترليني عام 2022.