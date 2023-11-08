إصابات واعتقالات وأعمال شغب حصيلة مواجهات جماهير يونيون برلين ونابولي

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية -اليوم الأربعاء- أن 11 مشجعا ألمانيا ألقي القبض عليهم في أعقاب أعمال شغب اندلعت في إيطاليا قبل مواجهة نابولي مع يونيون برلين مساء اليوم.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين مشجعي يونيون برلين والشرطة الإيطالية مساء أمس، أصيب خلالها العديد من رجال الشرطة.

وألقى المشجعون الألمان قنابل الدخان والألعاب النارية وأغلقوا بعض الشوارع حول ميدان بياتزا دانتي، كما قاموا بقلب صناديق القمامة وغيرها من الأشياء الكبيرة، وعمدوا إلى تخريب المتاجر.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن ماوريسيو أجريكولا رئيس شرطة نابولي قوله "الاشتباكات مع الشرطة تسببت فيها الجماهير الألمانية".

وتعمل الشرطة على زيادة حضورها قبل مواجهة نابولي مع يونيون برلين، للحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث.

وكان النادي الألماني أصدر -أمس- تحذيرات لجماهيره قبل مواجهة نابولي، وطالبها بـ"تجنب المناطق النائية بمدينة نابولي" وتفادي ارتداء "الملابس ذات اللونين الأحمر والأبيض" خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكذلك ألقت السلطات الأمنية المحلية وسلطات نابولي الضوء على المخاطر المحتملة على مشجعي كرة القدم، وفقا لما جاء في بيان نادي يونيون برلين.

وسيتوجب على مشجعي يونيون برلين البقاء في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف لمدة نحو 60 دقيقة بعد صفارة النهاية، قبل السماح لهم بمغادرة الملعب.

وعلى أرض الملعب يتوقع أن يواجه يونيون برلين تحديا صعبا، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية في كل المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عام 2019.

وخسر يونيون برلين جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال ليقبع في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة دون نقاط، بينما يتصدر ريال مدريد المجموعة بـ9 نقاط ويتقدم بـ3 على نابولي، صاحب المركز الثاني بالمجموعة.