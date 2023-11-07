ورثة مارادونا يفوزون على محاميه السابق في معركة العلامة التجارية

رغم وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا منذ 3 سنوات، فإن الصراع على إرثه المادي ما زال دائرا، وآخر فصوله قضية ملكية علامته التجارية التي فاز فيها ورثته على محاميه السابق.

وفاز ورثة مارادونا، في معركتهم القانونية الدائرة حول استخدام اسم النجم الراحل بعد أن قضت ثاني أعلى محكمة في أوروبا بأن شركة "ساتفيكا" الأرجنتينية المملوكة لمحاميه السابق لا يحق لها الحصول على حق ملكية العلامة التجارية.

ونال مارادونا علامة تجارية باسمه تخص الملابس والأحذية وخدمات الضيافة وتكنولوجيا المعلومات في عام 2008 من الاتحاد الأوروبي.

وبعد وفاته في عام 2020، طلبت ساتفيكا من مكتب براءات الاختراع التابع للاتحاد الأوروبي نقل العلامة التجارية إلى الشركة بناء على وثيقة صادرة في عام 2015 عن مارادونا والتي تسمح باستخدام ساتفيكا تجاريا للعلامة التجارية واتفاق آخر غير مؤرخ.





وبعد ذلك، طلب ورثة مارادونا من مكتب براءات الاختراع إلغاء الصفقة المسجلة في سجلاته.

وقال المكتب -في قرار صدر العام الماضي- إن شركة ساتفيكا لم تقدم وثائق تؤكد نقل العلامة التجارية إلى الشركة.

ورفعت شركة ساتفيكا قضيتها أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.

وقال القضاة إن "الوثائق التي قدمتها تلك الشركة لا تبرر رسميا التنازل عن العلامة التجارية لصالحها بموجب عقد موقع بين الطرفين (ساتفيكا ومارادونا)".

وأضافوا "علاوة على ذلك وبما أن مارادونا توفي قبل تقديم طلب تسجيل نقل ملكية العلامة، لم تتمكن ساتفيكا من تصحيح المخالفات التي تم العثور عليها. ولم تتمكن من تقديم أي وثائق أخرى".

ويمكن لساتفيكا الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.