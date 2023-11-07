ناد بولندي يشكك في لاعبيه ويطالب الاتحاد بالتحقيق في التلاعب بنتائج مبارياته

أعلن نادي هوتنيك كراكوف البولندي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأخيرة التي حققها الفريق أثارت الشكوك، ‬ودعا الاتحاد البولندي لكرة القدم للتحقيق في تواطؤ لاعبيه بالتلاعب في نتائج مبارياته.

وتقدم هوتنيك كراكوف المنافس في دوري الدرجة الثالثة البولندي بنتيجة 3-صفر في آخر مباراتين، لكنه أنهى المباراة الأولى أمام مضيفه ليخ بوزنان بالخسارة 4-3 قبل الهزيمة 5-3 على أرضه أمام متصدر المسابقة كوتفيسا كولوبرزيج.

وقال النادي -الذي وصف الهزيمتين بأنهما محرجتان- "طلبنا من مسؤول الانضباط في الاتحاد البولندي لكرة القدم… القيام بتحليلات لمعرفة ما إذا كانت هناك ظاهرة تلاعب بنتائج المباريات في المباراتين الأخيرتين".

كما قام النادي بإيقاف أحد لاعبي الفريق الأول بشكل فوري وأنهى عقد لاعب آخر بالتراضي، نتيجة الشكوك التي تساور النادي بالتلاعب في نتائج مبارياته.