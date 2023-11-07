قبل مواجهة نابولي في أبطال أوروبا.. تحذيرات غريبة لجماهير يونيون برلين

أصدر نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم بعض التحذيرات لجماهيره قبل المباراة المقررة للفريق أمام مضيفه نابولي غدا الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وطالب يونيون برلين جماهيره بـ"تجنب المناطق النائية بمدينة نابولي" وتفادي ارتداء "الملابس ذات اللونين الأحمر والأبيض" خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكذلك ألقت السلطات الأمنية المحلية وسلطات نابولي الضوء على المخاطر المحتملة على مشجعي كرة القدم، وفقا لما جاء في بيان نادي يونيون برلين.

ويتوقع سفر نحو 2500 من مشجعي يونيون برلين إلى إيطاليا لمؤازرة الفريق.

وسيتوجب على مشجعي يونيون برلين البقاء في الأماكن المخصصة لجماهير الفريق الضيف لمدة نحو 60 دقيقة بعد صفارة النهاية قبل السماح لهم بمغادرة الملعب.

وعلى أرض الملعب يتوقع أن يواجه فريق يونيون برلين تحديا صعبا، حيث تلقى 12 هزيمة متتالية في كل المسابقات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني عام 2019.

وخسر يونيون برلين جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في دوري الأبطال ليقبع في المركز الأخير في المجموعة الثالثة من دون نقاط، فيما يتصدر ريال مدريد المجموعة بـ9 نقاط ويتقدم بـ3 على نابولي، صاحب المركز الثاني في المجموعة.