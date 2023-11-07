سجل أندرسون تاليسكا ثلاثية من الأهداف ليقود النصر السعودي للفوز 3-2 على 10 لاعبين من مضيفه الدحيل القطري بعدما تأخر الفريق السعودي بهدف سجله فيليب كوتينيو في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وحقق النصر، الذي غاب عنه قائده كريستيانو رونالدو، فوزه الرابع تواليا في المجموعة الخامسة ليصل للعلامة الكاملة وله 12 نقطة متقدما بـ5 نقاط على بيروزي الإيراني. بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الأخير مقابل نقطتين للاستقلال من طاجيكستان.

وتقدم الدحيل مبكرا بعدما استخلص مايكل أولونغا الكرة من محمد آل فتيل وأرسل تمريرة عرضية أرضية إلى كوتينيو الذي حوّلها بنجاح إلى شباك الحارس نواف العقيدي.

وأدرك المهاجم تاليسكا التعادل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

واستمرت محاولات الفريق الزائر بعد الهدف وأطلق أليكس تيليس تسديدة قوية من مدى بعيد وأهدر عبد الرحمن غريب فرصة كبرى وسدد بجوار القائم الأيمن.

لكن تاليسكا كان على الموعد وأطلق تسديدة من مدى بعيد فشل الحارس صلاح زكريا في التصدي لها قبل 8 دقائق من الاستراحة.

ومرت ضربة رأس من إسماعيل محمد بجوار القائم الأيسر للنصر قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

واستمرت محاولات الدحيل بعد الاستراحة وأطلق أولونجا تسديدة قوية حوّلها الحارس العقيدي لركلة ركنية في الدقيقة 64.

وبعدها بدقيقة أكمل تاليسكا ثلاثيته بعدما تبادل الكرة مع زميله غريب وحولها إلى الشباك.

وسدد المعز علي فوق عارضة الحارس العقيدي قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للدحيل بعد العودة لتقنية الحكم المساعد لوجود لمسة يد على مارسيلو بروزوفيتش بعد تسديدة من كوتينيو.

وقلّص كوتينيو الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس العقيدي قبل 10 دقائق من النهاية.

وأكمل فريق المدرب كريستوف غالتييه المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد خالد محمد في الوقت بدل الضائع.