زميل ميسي في برشلونة: كرة القدم دمرتني

يروي اللاعب السابق إسحاق كوينكا -الذي انضم إلى ليونيل ميسي في برشلونة- اللحظات الصعبة التي مر بها قبل إنهاء مسيرته الكروية، ويقول إن كرة القدم دمرته.

وكشف كوينكا في مقابلة صحيفة نشرتها صحيفة "أس" الإسبانية عن الجزء الأقل إيجابية في هذه الرياضة.

وقال "أهم شيء علمتني إياه كرة القدم هو أنه ليس الجميع مهتما بك بالدرجة نفسها، تعتقد أنك كنت في وضع جيد جدا، وإذا كنت تعتقد أنك كذلك فستختبر ذلك عند إصاباتك، لقد وضعتني كرة القدم في مواقف لم أكن أتمناها، وتم دفعي للقيام بأمور لم أرغب بها".

وفي عام 2019 تعرض كوينكا -الذي غادر برشلونة في 2013- لإصابة كان يعاني منها دائما في مسيرته الاحترافية حيث لم يتعافَ منها جيدا.

ويستذكر كوينكا تلك اللحظات قائلا "لقد شجعني الطبيب على إجراء عملية جراحية، كنت بحاجة إلى عمليتي زرع ولجأت إلى غرفة العمليات، لكن الأمر لم ينجح، لذا انتهت اللعبة".

وكانت آخر مغامرات كوينكا في كرة القدم في صفوف فيجالتا سينداي الياباني، ويقول عن هذه التجربة "جسديا، كنت في اليابان، ولكن عاطفيا في كتالونيا".

ويضيف "لقد أصبح التدريب رائجا الآن، لكنني لست بحاجة إليه لأن الاعتزال يحررني، بعد التدخل الجراحي الأخير آلمتني الفقرة (العمود الفقري) كثيرا لدرجة أنني عندما توقفت عن استخدامها أراحتني، أريد أن أعيش حياة طبيعية".

وظهر كوينكا في صفوف برشلونة في موسم 2012/2011، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى أياكس أمستردام الهولندي، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة أثرت على مسيرته.

ولعب كوينكا لفريق ديبورتيفو لاكورونيا وغرناطة، وحظي باهتمام بنفيكا البرتغالي وإشبيلية وفياريال الإسبانيين، إلى جانب اهتمام أندية أخرى في بلجيكا وهولندا وأوكرانيا وروسيا وإيطاليا والمكسيك والإمارات، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري التركي قبل أن ينهي مسيرته في اليابان.

ويعد كوينكا اللاعب المميز لخطة برشلونة 4-3-3، إذ إنه يستطيع اللعب في 3 مراكز في تلك الخطة، وجميعها هجومية.

ويلعب إسحاق بالأساس في مركز صانع ألعاب بخط الوسط، لكنه يجيد أيضا اللعب على الأجنحة بالجهتين اليمين واليسار مستخدما مهاراته العالية في التحكم بالكرة.