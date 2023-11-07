ريال مدريد يُدخل نجمه كامافينغا "نادي المليار"

مدد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا عقده مع فريق ريال مدريد لكرة القدم لمدة عامين إضافيين حتى 2029، بحسب ما أعلن النادي الإسباني في بيان اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم ريال مدريد أرقاما، لكن كما هو الحال مع التمديد الأخير للبرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور فإن هذا العقد الجديد سيكون مصحوبا بشرط جزائي بقيمة مليار يورو أو ما يعرف بـ"نادي المليار"، وفق الصحافة الإسبانية.

ويهدف هذا المبلغ الضخم إلى تحصين اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما من الرحيل بدفع الشرط الجزائي كما حدث مع العديد من النجوم، ومنهم النرويجي هالاند الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بهذه الطريقة.

ويعد هذا القرار دليل تعويل كبير من الملكي على اللاعب الدولي الفرنسي الذي انضم إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2021 قادما من نادي رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو وهو بعمر 18 عاما فقط.

وخلال موسمين مع الميرينغي أصبح كامافينغا الـ"جوكر" بالنسبة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشاد بتعدد مهاراته في مناسبات عدة، حيث لعب أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الملكي.

ولم يتردد أنشيلوتي باستخدام كامافينغا ظهيرا أيسر عند الضرورة، حتى لو أكد الفرنسي أن مركزه المفضل يبقى لاعب ارتكاز في خط الوسط.

وفاز وصيف بطل مونديال قطر 2022 مع فرنسا بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبية، والدوري الإسباني، وكأس إسبانيا والكأس السوبر الإسبانية منذ وصوله إلى ريال مدريد.