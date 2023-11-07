توتنهام وتشلسي.. عندما يتحول "الفار" إلى نجم المواجهة

4 مصائب حلت على توتنهام في ديربي "لندن" الذي جمعه أمس مع تشلسي: أول خسارة في البريميرليغ وفقدان الصدارة وطرد لاعبين (أحدهما بالبطاقة الحمراء المباشرة) وإصابة آخرين، وكل هذا في مباراة كان "نجمها" تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتدخلت "الفار" في 4 أو 5 قرارات حاسمة أمس، بينها طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع "السبيرز" وإلغاء 4 أهداف بينها اثنان لتشلسي وآخران لتوتنهام.

وتبددت آمال توتنهام هوتسبير في العودة لصدارة البريميرليغ بخسارته 4-1 على ملعبه أمام تشلسي في مباراة قمة مثيرة أنهاها صاحب الأرض بـ 9 لاعبين.

وأحرز نيكولاس جاكسون 3 أهداف ليمنح مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أكبر فوز منذ توليه تدريب "البلوز" وعلى حساب فريقه السابق.

وتقدم توتنهام، الذي لم يخسر في الدوري قبل هذه المباراة، بعد 6 دقائق بهدف سجله ديان كولوسيفسكي من تسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك، قبل دقائق من هدف سجله سون هيونغ-مين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة "الفار".

لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بصورة تعيد للأذهان معركة "ستامفورد بريدج في 2016" عندما بدد تشيلسي آمال توتنهام بقيادة بوتشيتينو في ذلك الحين للفوز باللقب، بما قد يكون له تبعات كبيرة على موسم الفريق.

وألغت تقنية "الفار" هدفين لتشلسي، الأول لرحيم سترلينغ بعد لمس الكرة بيده في الدقيقة الـ21 والثاني لموسيس كايسيدو بداعي التسلل في الدقيقة الـ28.

د. طارق الجلاهمه: كل القرارات التي اتخذها الحكم صحيحة، تدخلاته ممتازة جداً في الشوط الأول حاتم الطرابلسي: توتنهام كان يلعب جيداً إلى حين البطاقة الحمراء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_تشلسي pic.twitter.com/eJhYhgAkgn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023

وفي الدقيقة الـ33، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لقلب الدفاع كريستيان روميرو بسبب تدخل متهور بعد مراجعة "الفار" ومنح تشلسي ركلة جزاء سجلها كول بالمر، قبل أن يخسر توتنهام جهود اثنين من لاعبيه للإصابة، هما الإنجليزي جيمس ماديسون والهولندي ميكي فان دي فان.

وتعرض ديستني أودوجي للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليترك فريقه يكافح للخروج بنقطة واحدة من المباراة.

لكن تشيلسي تمكن في نهاية المطاف من استغلال تفوقه العددي عندما سجل جاكسون هدف التقدم من مسافة قريبة في الدقيقة 75 واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل.

وظن البديل إيريك داير أنه أدرك التعادل لتوتنهام لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يتصدى روبرت سانشيز لمحاولة من سون في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليعود بعدها جاكسون ويسجل هدفين في الوقت القاتل من المباراة.

وبعد خسارته للمرة الأولى في الدوري، يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما ارتقى تشيلسي إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة

بعد تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم.

وقال الأسترالي إنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام إن من الصعب تحليل خسارته الأولى في الدوري الممتاز.

وأضاف بشأن قرارات حكم الفيديو المساعد العديدة التي عطلت سير المباراة "إذا حصلنا على بطاقة حمراء، فسنتعامل مع الوضع ونمضي قدما. بدلا من ذلك، نقف جميعنا منتظرين القرارات. لكنني مجرد رجل

عجوز يثور غضبا". وتابع "سيتعين علينا التعامل مع التداعيات".

في المقابل، قال بوتشيتينو "أعتقد أن أداءنا كان جيدا (…) كل ما حدث في المباراة كان عادلا. اليوم لعبنا 110 دقائق أو 120، لا أعرف".

وحظي توتنهام بأفضل بداياته لموسم في دوري الأضواء منذ 1960 بقيادة إنجي بوستيكوغلو الذي أصبح أول مدرب لا يتعرض للخسارة في أول 10 مباريات له بالدوري الممتاز.