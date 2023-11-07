باير ليفركوزن الألماني أفضل فريق أوروبي حاليا والأرقام لا تكذب

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يتصدر باير ليفركوزن، جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد 10 جولات من المسابقة، وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

وهذه الصدارة لفريق المدرب الإسباني تشافي ألونسو ليست بالصدفة أو اعتمادا على سوء نتائج الفريق البافاري، بل جاءت عن جدارة واستحقاق وبأرقام مذهلة، فهو حقق فوزه السادس على التوالي، والتاسع له هذا الموسم مقابل

تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الهزائم.

وليس في الدوري الألماني فقط، بل في الدوري الأوروبي كذلك، فهو يتصدر مجموعته الثامنة بالعلامة الكاملة وبـ3 انتصارات تفوق فيها على فرق: كاراباغ الأذربيجاني ومولده النرويجي وهاكان السويدي.

أما الأرقام الخرافية الذي يقدمها المدرب الموهوب واللاعبون المقاتلون فتثير الإعجاب والإبهار: