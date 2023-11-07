إيسكو.. منبوذ ريال مدريد السابق يحلق مع بيتيس

9 أشهر قضاها الإسباني إيسكو اللاعب السابق لريال مدريد دون أن يلمس الكرة في مباراة رسمية، وكان الجميع يتأهب وينتظر إعلانه اعتزاله، خاصة بعد أن فسخ إشبيلية عقده بالتراضي بعد 4 أشهر فقط من التعاقد معه صيف 2022.

فاللاعب الذي انتقل إلى ريال بيتيس الصيف الماضي يقدم أداء خرافيا، إذ فاز 8 مرات بجائزة أفضل لاعب في المباراة من أصل 12 لعبها في الليغا.

وحصل لاعب مالقا السابق على الجائزة في مباريات فريقه ضد فياريال وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو ورايو فايكانو وقاديش وخيتافي ومايوركا.

وسجل إيسكو (31 عاما) 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 15 مباراة لعبها مع الفريق بكافة المسابقات.

وينتهي عقد الدولي الإسباني السابق مع بيتيس صيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي في حال لعب 25 مباراة هذا الموسم، كما يضاف إلى العقد بند شراء بـ10 ملايين يورو.

يذكر أن إيسكو -الفائز بجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب عام 2012- لعب للميرينغي 9 سنوات (2013 -2022) وفاز معه بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و3 في الليغا وغيرها من الألقاب المحلية والدولية.

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس في الليغا بـ20 نقطة، كما يتصدر المجموعة الثالثة في الدوري الأوروبي، بـ6 نقاط.