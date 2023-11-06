يُعتبر خليفة مبابي.. موهبة فرنسية على رادار برشلونة وريال مدريد

تحدثت تقارير صحفية عن أن برشلونة وريال مدريد يتسابقان للظفر بخدمات موهبة نادي لوريان الفرنسي إيلي جونيور كروبي (17 عاما) والذي يعتبره البعض خليفة النجم كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان.

وقدم كروبي (17 عاما)، مستويات رائعة هذا الموسم في الدوري الفرنسي؛ حيث سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 8 مباريات.

Premier but pour @JKroupi22 en Equipe de France U18 ! ⚽️⚡️🇫🇷 Les Bleus mènent actuellement 1 but à 0 face à la Suisse en match amical. pic.twitter.com/GYtCUDChBm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 16, 2023

ويتميز لاعب خط الوسط الصاعد بسرعته وحسه التهديفي كما يحظى أيضا بالتقدير لإيجادته اللعب بأكثر من مركز.

فهو قادر على اللعب في خط الوسط، وعلى الجناح أو كمهاجم رقم "9"، حتى إن البعض ونظرا لنضجه المبكر يقارن بينه وبين الموهبة الإسبانية من أصل مغربي الأمين جمال لاعب برشلونة البالغ من العمر 16 عاما.

ويرتبط إيلي جونيور كروبي مع لوريان بعقد يمتد إلى غاية 2026، وتقدر قيمته السوقية بـ8 ملايين يورو وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

وانضم كروبي إلى نادي مسقط رأسه منذ أن كان في السابعة من عمره، وأظهر مهارات عالية في فرق الفئات العمرية.

واستحوذ اللاعب المولود في يونيو/حزيران 2006 -وهو ابن نجم منتخب ساحل العاج السابق إيلي مروبي- على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، لكن برشلونة وريال مدريد يبدوان الأقرب لضمه.