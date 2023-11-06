رياضة|أوروبا

لغز ورقة تشافي للاعبيه في مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة

مارتينيز تقمص دور المدرب وأبلغ تعليمات تشافي لزملائه (غيتي)
6/11/2023

تلقى إينييغو مارتينيز قلب دفاع برشلونة تعليمات مكتوبة من المدرب تشافي هرنانديز في الدقيقة 58 من مباراة "البرسا" ضد ريال سوسيداد والتي انتهت بفوز قاتل للفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومازح مارتينيز الصحفيين عقب المباراة بقوله "كانت هناك تعليمات لي وأخرى لزملائي وكانت كثيرة لدرجة أنني لا أتذكر حتى ما قلته.. ولم أكن أعرف حتى ماذا أقول لزملائي".

وتقمص هذا اللاعب دور المدرب، وأخذ المهمة الموكلة إليه على محمل الجد، لدرجة أنه لم يتخلص من الدور "التدريبي" إلا في الدقيقة 70 بعد التخلص من الورقة.

وأوضح تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن "الورقة الصغيرة كانت بسبب مشكلة تكتيكية لأنه مع التغييرات التي أجريناها قد تكون هناك شكوك في المراكز".

وجاءت التعليمات المكتوبة من تشافي مباشرة بعد التغييرات التي أجراها المدرب الإسباني بالدقيقة 57، إذ أشرك بيدري بدلاً من فيرمين، وفيران توريس بدلاً من روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدو أن إنييغو مارتينيز نقل التعليمات جيدا لزملائه، لأن أداء "البرسا" لم يتطور فقط في النصف ساعة الأخيرة، بل فاز بالمباراة بهدف قاتل عبر الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 92 من المباراة.

وأنصفت تقنية حكم الفيديو المساعد الفريق الكتالوني، إذ قرر الحكم احتساب الهدف بعد أن ألغاه بداعي التسلل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر جيرونا، ونقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

المصدر : الصحافة الإسبانية