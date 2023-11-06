لغز ورقة تشافي للاعبيه في مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة

تلقى إينييغو مارتينيز قلب دفاع برشلونة تعليمات مكتوبة من المدرب تشافي هرنانديز في الدقيقة 58 من مباراة "البرسا" ضد ريال سوسيداد والتي انتهت بفوز قاتل للفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومازح مارتينيز الصحفيين عقب المباراة بقوله "كانت هناك تعليمات لي وأخرى لزملائي وكانت كثيرة لدرجة أنني لا أتذكر حتى ما قلته.. ولم أكن أعرف حتى ماذا أقول لزملائي".

وتقمص هذا اللاعب دور المدرب، وأخذ المهمة الموكلة إليه على محمل الجد، لدرجة أنه لم يتخلص من الدور "التدريبي" إلا في الدقيقة 70 بعد التخلص من الورقة.

🗣️ Iñigo Martinez: "There were many things written on that piece of paper that I don't even remember about. I didn't even know what to say to my team mates." #fcblive pic.twitter.com/mwquM4ntNf — FC Barcelona Exclusive (@fcbexclusive) November 5, 2023

وأوضح تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن "الورقة الصغيرة كانت بسبب مشكلة تكتيكية لأنه مع التغييرات التي أجريناها قد تكون هناك شكوك في المراكز".

وجاءت التعليمات المكتوبة من تشافي مباشرة بعد التغييرات التي أجراها المدرب الإسباني بالدقيقة 57، إذ أشرك بيدري بدلاً من فيرمين، وفيران توريس بدلاً من روبرت ليفاندوفسكي.

ويبدو أن إنييغو مارتينيز نقل التعليمات جيدا لزملائه، لأن أداء "البرسا" لم يتطور فقط في النصف ساعة الأخيرة، بل فاز بالمباراة بهدف قاتل عبر الأوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 92 من المباراة.

وأنصفت تقنية حكم الفيديو المساعد الفريق الكتالوني، إذ قرر الحكم احتساب الهدف بعد أن ألغاه بداعي التسلل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر جيرونا، ونقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.