لغز ورقة تشافي للاعبيه في مواجهة ريال سوسيداد وبرشلونة

تلقى إينييغو مارتينيز قلب دفاع برشلونة تعليمات مكتوبة من المدرب تشافي هرنانديز في الدقيقة 58 من مباراة "البرسا" ضد ريال سوسيداد والتي انتهت بفوز قاتل للفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومازح مارتينيز الصحفيين عقب المباراة بقوله "كانت هناك تعليمات لي وأخرى لزملائي وكانت كثيرة لدرجة أنني لا أتذكر حتى ما قلته.. ولم أكن أعرف حتى ماذا أقول لزملائي".

وتقمص هذا اللاعب دور المدرب، وأخذ المهمة الموكلة إليه على محمل الجد، لدرجة أنه لم يتخلص من الدور "التدريبي" إلا في الدقيقة 70 بعد التخلص من الورقة.

🗣️ Iñigo Martinez: "There were many things written on that piece of paper that I don't even remember about. I didn't even know what to say to my team mates." #fcblive pic.twitter.com/mwquM4ntNf

— FC Barcelona Exclusive (@fcbexclusive) November 5, 2023