سجال بين مدرب النصر وصحفي عنوانه: غياب رونالدو عن مواجهة الدحيل بأبطال آسيا

كالصاعقة على رؤوس جماهير كرة القدم، نزل خبر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعوي عن مواجهة الأخير ضد مضيفه الدحيل القطري -غدا- في الدوحة ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان "الدون" سجل هدفين وصنع هدفا آخر ليقود فريقه السعودي لتحقيق فوز مثير 4-3 على الدحيل في منافسات الجولة الثالثة من أبطال آسيا، على ملعب "الأول بارك" الثلاثاء الماضي.

وبعد أن قال البرتغالي لويس كاسترو، مدرب "العالمي" -في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة- إن "صاروخ ماديرا" لن يشارك، سأله أحد الصحفيين: لماذا قررت إراحة النجم البرتغالي في مباراة مهمة كهذه؟

فانفعل المدرب المخضرم ورد السؤال بسؤال: كيف عرفت أنني قررت إراحة اللاعب؟

📹 انفعال مدرب النصر السعودي بعد السؤال عن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا#دوري_أبطال_آسيا | #الدحيل_النصر | #كريستيانو_رونالدو#AFCCL | #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/Z8rHLNoaow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2023

ليوضح الصحفي مقصده أنه "سأله عن أسباب غياب رونالدو عن القائمة رغم وجوده في الدوحة؟".

وتابع كاسترو" لدي احترام كبير للإعلام، ولكن الإعلام يجب أن يحترمني في المقابل، وعندما أقول إن رونالدو لن يشارك في المباراة لأنه ليس جاهزا بدنيا لخوضها وليس أنا من قررت استبعاده، قبل 48 ساعة خاض مباراة في الدوري السعودي وقبل بأيام شارك في مباراة بالكأس امتدت لأشواط إضافية".

ولفت مدرب النصر إلى أن "ضغط المباريات يفرض علينا إراحة اللاعبين، وهذه ليست أول مباراة يغيب عنها اللاعب، أعلم أن الجماهير تود رؤية رونالدو يلعب المباراة ولكن نادي النصر مليء بالنجوم".

وختم المدرب -بعد أن شرح الصحفي مقصده- "يبدو أنه حصل سوء فهم وظننت أنك تقول إنني تعمدت إراحة رونالدو ليلعب في المباراة المقبلة".

يذكر أن رونالدو يمتلك 3 أهداف في البطولة القارية حتى الآن، فيما يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ12 هدفا متفوقا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة بـ9 نقاط متقدما بـ3 نقاط على بيروزي الإيراني، فيما يحتل الدحيل المركز الثالث بنقطة واحدة.