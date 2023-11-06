ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو ويخفق في استعادة صدارة الليغا

عاد ريال مدريد لإهدار النقاط من جديد، وأخفق في استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اعتلاها جيرونا. وتعادل ريال مدريد بدون أهداف مع ضيفه رايو فايكانو، في المرحلة الـ12 من الليغا.

وعجز نجوم ريال مدريد عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، بعدما تباروا في إهدارها على مدار الـ90 دقيقة، وبذلك أخفق في تحقيق الفوز للمرة الثانية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة.

ويأتي هذا التعادل، ليفسد احتفالات الريال بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة بهدفين لهدف في المرحلة الماضية للمسابقة، وبذلك يبتعد الفريق الملكي عن نظيره الكتالوني، صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخفق خلالها الريال في تحقيق الفوز على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الليغا هذا الموسم.

وبذلك، أصبح في جعبة الريال 29 نقطة، وظل في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا، في حين ارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.