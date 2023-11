جيش التحرير الوطني بكولومبيا يؤجل إطلاق سراح والد دياز نجم ليفربول

قال متمردو جيش التحرير الوطني في كولومبيا إن إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول سيتأجل مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

وكانت جماعة مسلحة اختطفت سيلينيس مارولاندا والدة دياز ووالده لويس مانويل دياز في إقليم لاجواخيرا أول أمس السبت، وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.

ولم يتضح سبب الاختطاف، لكن مصادر أمنية تقول إن جيش التحرير الوطني دأب منذ فترة طويلة على تمويل عملياته من خلال حوادث الخطف، فضلا عن الابتزاز وتهريب المخدرات.

🚨🇨🇴 Luis Díaz official statement.

“Here’s not the player speaking. Today’s Lucho Díaz, the son of Luís Manuel Díaz. Mane, my dad, hard working man, family pillar… he’s now kidnapped”.

“I ask ELN to release my father as soon as possible. I also ask the international… pic.twitter.com/LGdOGJNUoW

