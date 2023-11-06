الوجه الآخر لفينيسيوس المستفز والغاضب ودائم الاحتجاج على قرارات الحكام

كثيرة هي اللقطات التي تظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وكأنه "الولد المشاغب والمستفز" ودائم الاحتجاج على الحكام والغاضب من قراراتهم، لكن فيديو انتشر عقب مباراة الملكي ورايو فايكانو -أمس- بالليغا أظهر عكس ذلك.

وأظهر الفيديو محادثة بين الدولي البرازيلي والحكم مارتينيز مونويرا الذي أدار المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وكان "فيني" يناقش بعقلانية وبنبرة هادئة.

وكان فينيسيوس (23 عاما) يحتج على خطأ احتسبه مونويرا عليه وشرح له أنه لم يرتكب خطأ على اللاعب المنافس وكان "يحمي ظهره" فقط.

🧐🗣 Martínez Munuera, a Vinicius: "𝐒𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐥𝐚𝐫 𝐚𝐬𝐢́, 𝐭𝐞 𝐥𝐨 𝐝𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧" https://t.co/oOBQ2RBiEA — MARCA (@marca) November 6, 2023

ويبدو أن الحكم قدّر الطريقة الهادئة الذي عبّر من خلالها فينيسيوس -الذي عادة ما يحتج على قرارات الحكام بطريقة غاضبة- عن استيائه من قرار الحكم وقال له "من الجيد التحدث بهذه الطريقة. أقول لك هذا من أعماق قلبي"، وتابع "فيني" شرح الحالة وما حصل بينه وبين اللاعب الخصم بطريقة هادئة.

وبمجرد أن لا تكون نبضات اللعب ساخنة، فإنه قادر على المناقشة بنبرة هادئة. هكذا شكره حكم لجنة بلنسية أثناء توجههما للدردشة في نفق غرف تبديل الملابس، في صور التقطتها شبكة "دازون".

احتج فينيسيوس أمام مارتينيز مونويرا بسبب الخطأ الذي اعتبره واضحًا. "لكنني أحمي ظهري. كما أن الحكام، الذين اعتادوا على احتجاج اللاعبين بغضب أكبر، يشعرون بالامتنان لأن المناقشات حول المسرحيات المثيرة للجدل أصبحت أكثر هدوءا. هكذا أوضح مارتينيز مونويرا الأمر لـ 7 من مشجعي الريال "مدريديستا".

وهذه ليست الحادثة الوحيدة والأولى التي يظهر فيها فيديو لنقاش بين فينيسيوس وحكم المباراة في طريقهما إلى غرفة خلع الملابس.

إذ حدث ذلك في مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية الأسبوع الماضي، والتي اعتبر فيها البرازيلي أنه يستحق ركلة جزاء بعد أن ارتكب خيسوس نافاس خطأ عليه.

واحتج صاحب قميص رقم "7" في الميرينغي أمام الحكم بينما كانا في طريقهما إلى غرفة تبديل الملابس وحصل على رد نادر من الحكم دي بورغوس بينغويتكسيا والذي قال "كنت مخطئا، إذا أخبرتك". ولا يمكن معرفة ما إذا كان يشير "فيني" إلى ركلة الجزاء المزعومة أو إلى لعبة أخرى في المواجهة.