البرازيلي إندريك نجم ريال مدريد الواعد يُستدعى لمنتخب "السامبا"

استدعي النجم البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد والمعار إلى بالميراس حتى صيف 2024، لأول مرة إلى المنتخب البرازيلي الأول، حيث سيخوض "السامبا" مباراتين مهمتين ضد الأرجنتين وكولومبيا يومي 17 و22 الشهر الجاري.

وفي حال شارك النجم الواعد البالغ من العمر 17 عاما و4 أشهر تقريبا، سيكون رابع أصغر لاعب في التاريخ يلعب مع الفريق الأول، خلف بيليه (16 عاما و8 أشهر)، وإيدو (16 عاما و9 أشهر) وكوتينيو (17 عاما و28 يومًا).

واختار فرناندو دينيز استدعاء الجوهرة البرازيلية لمحطتين رئيسيتين في طريق السيليساو إلى كأس العالم 2026. وسيتزامل هناك مع اثنين من زملائه المستقبليين في ريال مدريد اعتبارًا من الصيف المقبل، وهما فينيسيوس ورودريغو اللذان مددا أيضًا عقديهما مع الفريق الأبيض.

وحظي إندريك بهذه الفرصة بعد أن قدم أداء استثنائيا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، واستغل الدقائق التي أتاحها له مدرب بالميراس أبيل فيريرا وسجل بالفعل 4 أهداف في آخر 7 مباريات.

إندريك، الذي يعرف بالفعل ما يعنيه الفوز ببطولة "باوليستا"، ولقب الدوري البرازيلي وكأس السوبر، أحدث فرقًا بالفعل بارتداء ألوان بطل العالم 5 مرات في فرق الشباب.

وفي أبريل/نيسان 2022، فاز إندريك ببطولة "مونتايغو" تحت 17 عاما بالفوز على الأرجنتين، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأيضًا هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

ورغم استدعائه لكأس العالم تحت 20 عاما وكوبا أميركا للشباب التي تجري الشهر المقبل، لم يسمح له بالمشاركة في البطولتين من قبل فريقه بالميراس.