أبطال آسيا.. القوة الجوية يهزم الاتحاد والهلال يقترب من ثمن النهائي

سجل علي جاسم ومهند عبد الرحيم هدفين ليقودا نادي القوة الجوية العراقي للفوز على ضيفه الاتحاد السعودي بهدفين دون رد اليوم الاثنين في أول ظهور للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة على الصعيد الآسيوي.

وجاءت المباراة التي أقيمت في أربيل ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ورغم الخسارة احتفظ الاتحاد بالصدارة بـ9 نقاط من 4 مباريات مقابل 7 نقاط للقوة الجوية الثاني.

وضع جاسم القوة الجوية في المقدمة في الدقيقة الـ44. وعزز عبد الرحيم النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ52.

وستزيد هذه الخسارة الضغوط على المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو مسانتو، مدرب الاتحاد، الذي يواجه صعوبات حاليا على المستوى المحلي حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات بعدما تعادل 3 مرات وخسر في مناسبتين.

🟡 لم يتمكن قائد #الاتحاد ( كريم بنزيما ) الحديث لوسائل الأعلام بسبب نزول بعض الجماهير للملعب لالتقاط الصور معه#الاتحاد_القوه_الجويه pic.twitter.com/oo0rfbCxk7 — علاء سعيد (@alaa_saeed88) November 6, 2023

وشهدت المباراة الظهور الأول لقائد ريال مدريد السابق على الصعيد الآسيوي بعد أن حالت الإصابة دون مشاركته في مباراتي أجمك الأوزبكي والقوة الجوية العراقي خلال الجولتين الأولى والثالثة.

وكان بنزيمة ضمن قائمة الفريق أمام سيباهان الإيراني في الجولة الثانية لكن اللقاء ألغي بقرار من مراقب الحكم قبل أن يتم منح النقاط الثلاث للفريق السعودي بسبب وجود تمثال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الملعب.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

وفي مومباي، فاز نادي الهلال السعودي على مضيفه مومباي سيتي الهندي بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم البرازيلي ميشيل ديلغادو بهدف للهلال في الدقيقة الـ62 ثم أضاف الصربي الكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ85.

وأكمل مومباي المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد المدافع ميهتاب سينج في الدقيقة الـ55 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الاثنين أيضا، فوز نافباهور الأوزبكي على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني 3-1.

وبهذا الفوز اقترب "الزعيم" من ثمن نهائي مسابقته المفضلة بعد أن حافظ على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين يتذيل مومباي المجموعة دون نقاط.