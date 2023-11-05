رياضة

مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أعظم من ألقاب دوري الأبطال

مارسيلو انضم إلى كوكبة متميزة تضم 15 لاعبا نجحوا في الفوز بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا (الفرنسية)
5/11/2023

عبّر المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لكرة القدم مع نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي ووصفه بأنه الإنجاز الأكبر خلال مسيرته ويتقدم على ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها مع ريال مدريد.

وتوج النادي البرازيلي بلقبه الأول في البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي.

وتوج مارسيلو (35 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات خلال 16 عاما أمضاها في صفوف ريال مدريد إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات وبكأس السوبر الإسبانية 5 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

وفي المجمل كان مارسيلو ضمن الفريق الفائز في 18 من 21 مباراة نهائية شارك فيها على مستوى الأندية.

وشارك مارسيلو في مباراة الأمس أساسيا من البداية قبل استبداله خلال الاستراحة بين الشوطين بعد عودته لنادي طفولته في فبراير/شباط الماضي عقب فترة أمضاها في صفوف أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن عملاق العاصمة الإسبانية.

وقال مارسيلو لشبكة (إي إس بي إن) "ريال مدريد سيفهم هذا. هذا هو أهم لقب لي على مستوى الأندية، لأن هذا هو النادي الذي ترعرعت فيه.. توجت بلقب مهم جدا مع النادي الأقرب إلى قلبي. النادي الذي منحني كافة الأدوات المطلوبة لإعادة إطلاق مسيرتي.. هذه هي أكبر مكافأة.. لا تقدر بثمن".

وبعد الفوز بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا انضم مارسيلو إلى كوكبة متميزة تضم 15 لاعبا نجحوا في الفوز بالبطولتين، في مقدمتهم رونالدينيو ونيمار وخوليان ألفاريز.

المصدر : وكالات