مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أعظم من ألقاب دوري الأبطال

عبّر المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لكرة القدم مع نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي ووصفه بأنه الإنجاز الأكبر خلال مسيرته ويتقدم على ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها مع ريال مدريد.

وتوج النادي البرازيلي بلقبه الأول في البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي.

وتوج مارسيلو (35 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات خلال 16 عاما أمضاها في صفوف ريال مدريد إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات وبكأس السوبر الإسبانية 5 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

Marcelo’s his trophy cabinet as most decorated player in Real history and Flu legend ✨🇧🇷 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 La Liga

🏆🏆🏆🏆🏆 UCL

🏆🏆🏆🏆🏆 Supercopa de Espana

🏆🏆🏆🏆 Club World Cup

🏆🏆🏆 UEFA Super Cup

🏆🏆 Copa del Rey

🏆 Campeonato Carioca …and now, Copa Libertadores! 🏆 pic.twitter.com/eACoFPDELg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023

وفي المجمل كان مارسيلو ضمن الفريق الفائز في 18 من 21 مباراة نهائية شارك فيها على مستوى الأندية.

💓 ¡A corazón abierto! 🇧🇷 El emotivo festejo de Marcelo tras la remontada de @FluminenseFC para llegar a la Final de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/Te25JQCSxs — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 5, 2023

وشارك مارسيلو في مباراة الأمس أساسيا من البداية قبل استبداله خلال الاستراحة بين الشوطين بعد عودته لنادي طفولته في فبراير/شباط الماضي عقب فترة أمضاها في صفوف أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن عملاق العاصمة الإسبانية.

وقال مارسيلو لشبكة (إي إس بي إن) "ريال مدريد سيفهم هذا. هذا هو أهم لقب لي على مستوى الأندية، لأن هذا هو النادي الذي ترعرعت فيه.. توجت بلقب مهم جدا مع النادي الأقرب إلى قلبي. النادي الذي منحني كافة الأدوات المطلوبة لإعادة إطلاق مسيرتي.. هذه هي أكبر مكافأة.. لا تقدر بثمن".

وبعد الفوز بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا انضم مارسيلو إلى كوكبة متميزة تضم 15 لاعبا نجحوا في الفوز بالبطولتين، في مقدمتهم رونالدينيو ونيمار وخوليان ألفاريز.