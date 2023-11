مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أعظم من ألقاب دوري الأبطال

عبّر المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية لكرة القدم مع نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي ووصفه بأنه الإنجاز الأكبر خلال مسيرته ويتقدم على ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها مع ريال مدريد.

وتوج النادي البرازيلي بلقبه الأول في البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي.

وتوج مارسيلو (35 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات خلال 16 عاما أمضاها في صفوف ريال مدريد إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني 6 مرات وبكأس السوبر الإسبانية 5 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

Marcelo’s his trophy cabinet as most decorated player in Real history and Flu legend ✨🇧🇷

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 La Liga

🏆🏆🏆🏆🏆 UCL

🏆🏆🏆🏆🏆 Supercopa de Espana

🏆🏆🏆🏆 Club World Cup

🏆🏆🏆 UEFA Super Cup

🏆🏆 Copa del Rey

🏆 Campeonato Carioca

…and now, Copa Libertadores! 🏆 pic.twitter.com/eACoFPDELg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023