ريال مدريد: لم نتفاوض مع مبابي لاعب سان جيرمان

نفى نادي ريال مدريد الإسباني وجود أي محادثات مع كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله إلى النادي الملكي.

وينتهي عقد مبابي مع حامل لقب الدوري الفرنسي الصيف المقبل، وسط توقعات إعلامية بأنه سينتقل إلى "سانتياغو برنابيو".

ولكن ريال مدريد نفى تقارير تحدثت عن عقد محادثات مع هذا اللاعب المتوج مع منتخب "الديوك" بلقب كأس العالم عام 2018.

وذكر الريال في بيان رسمي اليوم السبت "في ضوء معلومات نشرتها وسائل الاعلام الفترة الأخيرة تزعم بوجود مفاوضات مع مبابي، يؤكد النادي أن تلك المعلومات عارية تماماً من الصحة ولا توجد أي مفاوضات.

وكان مبابي نفى في يونيو/حزيران الماضي تقرير صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية التي زعمت أنه يرغب في الانتقال إلى ريال الصيف الماضي، وأكد التزامه بعقده مع بطل فرنسا الذي ينتهي صيف 2024.

وقال اللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس -اليوم الثلاثاء- ردا على تغريدة للصحيفة الفرنسية "أكاذيب كلما زاد حجمها زاد انتشارها، لقد قلت بالفعل إنني سأواصل الموسم المقبل في سان جيرمان حيث أشعر بسعادة كبيرة".

وكان قائد منتخب فرنسا مدد عقده مع الفريق الباريسي صيف 2022 حتى الصيف القادم.