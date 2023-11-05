رونالدو "العجوز" ينافس على لقب هداف عام 2023

في سن الـ38، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، ليس فقط هز الشباك بل أيضا منافسة مهاجمين يصغرانه بسنوات عدة على لقب عام 2023.

فالقناص البرتغالي رونالدو الذي سجل هدفه رقم 400 منذ بلوغه الثلاثين من عمره، وصل إلى هدفه الـ44 هذا العام ويتصدر قائمة الهدافين في العالم.

وجاء الهدف الـ400 للنجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، بعد أن حقق -أمس- هدفا رائعا لفريقه السعودي في الانتصار على فريق الخليج بهدفين نظيفين في الدوري السعودي.

وأحرز رونالدو الذي وصف بالـ "عجوز" و"المنتهي" هدفه الـ12 هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش المنضم للهلال من صفوف فولهام.

والوحيد الذي سجل نفس عدد أهداف رونالدو هو النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والذي فشل -أمس- في هز شباك بورنموث رغم فوز "السيتيزنز" الساحق 6-1 في الدوري الممتاز.

ويتصدر هالاند (23 عاما) قائمة هدافي البريميرليغ بـ11 هدفا.

أما النجم الثالث الذي ينافس رونالدو وهالاند فهو النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ والذي وصل عدد أهدافه هذا العام إلى 33 هدفا.

وكان آخرأهدافه الثلاثية التي سجلها في مرمى دورتموند بكلاسيكو الكرة الألمانية والذي انتهى بفوز ساحق للفريق البافاري برباعية نظيفة.

ويتصدر كين (30 عاما) قائمة هداف الدوري الألماني بـ15 هدفا.