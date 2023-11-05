إنتر يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي ونابولي يستعيد التوازن وميلان يواصل النزيف

واصل إنتر ميلان تشبثه بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتلانتا 2-1 السبت على ملعب "جيويس" في برغامو بالجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو (40 من ركلة جزاء) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (57) هدفي إنتر، وجانلوكا سكاماكا (61) هدف أتلانتا.

وهو الفوز الثالث تواليا لإنتر والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 28 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر يوفنتوس الذي يحل ضيفا على فيورنتينا الأحد.

وتنتظر إنتر اختبارات مهمة في الفترة المقبلة بدءا من رحلته إلى النمسا الأربعاء لمواجهة سالزبورغ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم إلى يوفنتوس بعد النافذة الدولية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في الجولة الـ13، وإلى نابولي -حامل اللقب- في الجولة التي تليها.

في المقابل، مُني أتلانتا بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين فتراجع إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

ميلان يواصل النزيف

وواصل ميلان نزيف النقاط بخسارته مع أودينيزي بهدف وحيد سجله الأرجنتيني روبرتو بيريرا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهي الخسارة الثانية لميلان في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يحقق فيها الفوز فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث، فيما حقق أودينيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد 7 تعادلات و3 هزائم.

وجاءت خسارة ميلان قبل القمة الحاسمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وستكون مواجهة النادي الباريسي الفرصة الأخيرة تقريبا لميلان للإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز الأخير برصيد نقطتين بفارق 4 نقاط خلف سان جيرمان المتصدر ونقطتين خلف بوروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل صاحبي المركز الثاني.

نابولي يستعيد التوازن

واستعاد نابولي حامل اللقب توازنه بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير 2-0 على ملعب "أريكي" في ساليرني.

وبكّر الفريق الجنوبي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الدولي جاكومو راسبادوري إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا.

وانتظر نابولي الدقيقة 82 لحسم النتيجة في صالحه بإضافة الهدف الثاني عبر المقدوني الشمالي إلييف إلماس، إثر تمريرة من المدافع الدولي الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا فانطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بقوة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا (82).

وعوَّض نابولي سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ميلان (2-2) في قمة الجولة الماضية، وحقق فوزه السادس هذا الموسم فارتقى إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.