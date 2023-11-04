ميسي يتحدث عن العودة إلى برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه دخل في مفاوضات للعودة إلى فريقه السابق برشلونة الصيف الماضي، وذلك في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية تحدث فيها عن إمكانية إعارته إلى الفريق الكتالوني وعن قيادة تشافي للفريق وعن الكرة الذهبية.

وقال ميسي "فكرت في العودة إلى برشلونة والاعتزال هناك كما أردت دائما، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأسباب مختلفة، لقد كان شيئا مشابها لما حدث في 2021".

واضطر ميسي إلى الرحيل عن برشلونة في صيف 2021 لعدم إمكانية النادي تجديد عقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف والأزمة المالية الطاحنة، وبعدها انضم إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب معه لمدة موسمين.

والصيف الماضي -حسب الصحيفة الفرنسية- كان برشلونة ووالد ميسي يتحدثان عن احتمال العودة، ولكن في النهاية لم يتمكن الفريق الكتالوني من ضمان تسجيله بسبب مشاكل الحد من الراتب، والتي أدت إلى رحيله قبل أكثر من عامين، وفي النهاية اختار ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وسُئل ميسي أيضا عن إمكانية اللعب على سبيل الإعارة لبرشلونة بدءا من يناير/كانون الثاني القادم بسبب توقف الدوريات الأميركية فرد بشكل حاسم "لا توجد فرصة".

وفي ما يتعلق بفريق برشلونة، قال ميسي "تابعته عندما كنت في باريس، يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد بعد وصول تشافي (المدرب) مع مزيج من اللاعبين الشباب والأكثر خبرة مثل ليفاندوفسكي أو كوندي، الشباب لديهم مستوى ممتاز، هناك فريق جميل ولديه فرصة للقيام بأشياء عظيمة هذا الموسم".

وعن الكرة الذهبية الثامنة التي توج بها الاثنين الماضي في باريس، قال ميسي "هذه قد تكون آخر كرة ذهبية لي".