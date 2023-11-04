شاهد.. نيوكاسل يُلحق بأرسنال أول هزيمة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

ألحق نيوكاسل يونايتد بضيفه أرسنال أول هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-0 بفضل هدف مثير للجدل في الشوط الثاني عبر أنتوني جوردون على ملعب سانت جيمس بارك الذي غمرته الأمطار اليوم السبت.

وقفز فريق المدرب إيدي هاو، الذي لم يخسر في آخر 7 مباريات بالدوري، للمركز السادس برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتوج الانتصار أسبوعا رائعا لنيوكاسل، الذي تغلب على حامل اللقب مانشستر يونايتد 3-0 في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب أولد ترافورد الأربعاء الماضي.

وهز جوردون الشباك في الدقيقة 64 بتسديدة في مرمى ديفيد رايا من مدى قريب بعد تدافع أمام المرمى.

وتوقفت المباراة طويلا لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد مما إذا كانت الكرة قد خرجت من الملعب، وما إذا كان هناك خطأ في بناء الهجمة أو تسلل؛ قبل أن يتمكن مشجعو نيوكاسل من الاحتفال.

واتسمت المباراة بالإثارة لكنها افتقرت للجودة في معظم الأوقات وتفاقمت حدة التوتر قبل الاستراحة بسلسلة من الإنذارات.