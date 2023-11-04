شاهد.. مانشستر يونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتل

سجل برونو فيرنانديز هدفا في الوقت القاتل ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-0 على مضيفه فولهام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعدما حقق يونايتد ثالث انتصار صعب على التوالي في الدوري خارج ملعبه ارتفع رصيد يونايتد إلى 18 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الـ14.

وفي الدقيقة الثامنة سجل مانشستر يونايتد هدفا ألغاه الحكم عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، حيث قابلها أليخاندرو غارناتشو بتمريرة عرضية من داخل منطقة الست ياردات ليقابلها سكوت مكتوميناي بتسديدة إلى داخل المرمى، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وألغى الهدف بداعي تسلل غارناتشو.

وتألق أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقتين الـ61 والـ62 في التصدي لتسديدتين من هجمتين خطيرتين لفولهام.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل، لكن فيرنانديز انقض على الكرة على حافة منطقة الجزاء وراوغ اثنين من لاعبي فولهام، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ90.

وتنفس يونايتد الصعداء بعد الفوز الذي أعقب خسارتين متتاليتين على أرضه بنتيجة 3-0 في أسوأ بدايات الفريق لموسم منذ 1962، لكنه لم يقدم أداء مقنعا.