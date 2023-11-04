مانشستر سيتي يسحق بورنموث ويتصدر الدوري الإنجليزي ويونايتد يهزم فولهام بصعوبة

أحرز جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي هدفين وصنع آخرين في 7 دقائق مذهلة بالشوط الأول، قبل أن يصنع ثنائية أخرى في الثاني ليسحق حامل اللقب ضيفه بورنموث 6-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، فيما فاز مانشستر يونايتد بصعوبة 1-0 على مضيفه فولهام.

وبعد بداية حذرة في أول نصف ساعة افتتح سيتي الأهداف أخيرا بعد مرور نصف ساعة عندما تبادل دوكو الكرة مع رودري عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يسددها في الشباك.

وبعدها بـ3 دقائق راوغ دوكو دفاع بورنموث بمهارة عالية قبل أن يمرر الكرة إلى برناردو سيلفا ليسجل الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ37 ارتطمت تسديدة بقدمه اليسرى بزميله مانويل أكانجي لتسكن الشباك.

وأرسل دوكو تمريرة إلى البديل فيل فودن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ64، ورغم أن لويس سينيسترا قلص الفارق للضيوف فإن سيلفا ونيثن آكي حسما الفوز، ليرفع سيتي رصيده إلى 27 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على توتنهام الذي يستضيف تشلسي بعد غد الاثنين.

مانشستر يفوز بصعوبة على فولهام

سجل برونو فيرنانديز هدفا في الوقت القاتل ليقود مانشستر يونايتد إلى الفوز 1-0 على مضيفه فولهام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما حقق يونايتد ثالث انتصار صعب على التوالي في الدوري خارج ملعبه ارتفع رصيد يونايتد إلى 18 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الـ14.

وفي الدقيقة الثامنة سجل مانشستر يونايتد هدفا ألغاه الحكم عندما لعبت ركلة حرة من الجانب الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء، حيث قابلها أليخاندرو غارناتشو بتمريرة عرضية من داخل منطقة الست ياردات ليقابلها سكوت مكتوميناي بتسديدة إلى داخل المرمى، لكن الحكم عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وألغى الهدف بداعي تسلل غارناتشو.

وتألق أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد في الدقيقتين الـ61 والـ62 في التصدي لتسديدتين من هجمتين خطيرتين لفولهام.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل، لكن فيرنانديز انقض على الكرة على حافة منطقة الجزاء وراوغ اثنين من لاعبي فولهام، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ90.

وتنفس يونايتد الصعداء بعد الفوز الذي أعقب خسارتين متتاليتين على أرضه بنتيجة 3-0 في أسوأ بدايات الفريق لموسم منذ 1962، لكنه لم يقدم أداء مقنعا.